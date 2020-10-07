В СП назвали сроки восстановления авиаотрасли РФ после пандемии

https://static.news.ru/photo/a7a30f52-0890-11eb-b7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественной авиаотрасли может потребоваться достаточно длительный срок на то, чтобы преодолеть последствия ограничений из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил аудитор Счётной палаты Валерий Богомолов.

Уже сейчас понятно, что выходить из сложившейся ситуации при благоприятных обстоятельствах отрасль будет ещё полтора-два года, — цитирует его ТАСС.

Эксперт добавил, что прогнозировать влияние на авиаотрасль возможной второй волны коронавируса пока сложно. Всё будет зависеть от интенсивности распространения инфекции и того, как долго будут действовать ограничения.

В России второй день подряд выявляется более 11 тысяч новых случаев заражений коронавирусом за сутки. Последний раз такой прирост заболевших фиксировался в середине мая. Всего за время пандемии в РФ заболели более 1,2 мл человек. Жертвами инфекции стали 21,8 тысячи россиян, выздоровели 995,2 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предсказали снижение российскими авиаперевозчиками цен на билеты. По их словам, для участников рынка очевидно приближение границы невозврата, они хотели бы повысить стоимость и компенсировать потери, но ситуация в отрасли не позволит это сделать. Властям необходимо предпринять шаги для сохранения авиаотрасли как таковой.