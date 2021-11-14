В Счётной палате назвали основную проблему отечественной экономики

В России довольно стабильная макроэкономическая ситуация, угроз для неё в настоящее время немного. Главной проблемой является инфляция. Об этом РИА Новости заявил аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.

У нас стабильная макроэкономическая ситуация <...>, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но инфляция — основная макроэкономическая проблема, — отметил специалист.

Он добавил, что в последние годы Центробанк России ведёт усиленную борьбу с инфляцией. Однако её недавний всплеск вынудил ЦБ неоднократно повышать ключевую ставку, и регулятор не исключает этого в дальнейшем.

Собеседник агентства рассказал, что не все эксперты одобряют эту меру, но ЦБ продолжит повышать ставку, пока ставит во главу угла борьбу с инфляцией. Он подчеркнул, что её уровень необходимо снижать для стабильности и предсказуемости экономики.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить сбережения от разогнавшейся инфляции. По словам экспертов, в этом помогут такие финансовые инструменты, как банковские депозиты, облигации и диверсификация.