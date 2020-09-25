В Совфеде предложили повысить налог на сверхдоход от дивидендов

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Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил повысить налоги для организаций, чьи доходы от дивидендов превышают 50 млн рублей.

Кутепов направил письмо с этим предложением в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Копия документа оказалась в распоряжении РИА Новости. Сенатор в своём послании отмечает, что 2,4 млн компаний в своих отчётах за 2017 год указали 5,3 трлн рублей, выплаченных по дивидендам. Часть из этих средств получили физические лица. По данным Федеральной налоговой службы, доходы граждан от дивидендов в 2018 году составили 1,5 трлн рублей.

В силу того, что получателями дивидендов <...> являются и организации, предлагается предусмотреть повышение ставки налога для них при получении дохода в виде дивидендов свыше 50 миллионов рублей и определив пороги сумм для дифференциации повышенной ставки 50-300 миллионов рублей, 300 миллионов и выше, - говорится в письме сенатора.

Кутепов утверждает, что указанные меры позволят увеличить налоговые поступления в бюджет и позволят привлечь необходимые средства для реализации нацпроектов.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал NEWS.ru, что либерал-демократы при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложат поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.