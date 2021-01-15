В Совфеде назвали провокацией предложение советника Байдена по СП-2

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Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов прокомментировал слова советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бёрнса о приостановке Вашингтоном санкций в обмен на временное прекращение Европой строительства газопровода «Северный поток — 2». Сенатор расценил это предложение как провокацию.

России следует продолжать реализацию проекта «Северный поток — 2», не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и чётко следовать намеченным планам, — цитирует его РИА новости.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. В декабре 2019 года они ввели санкции, после чего швейцарская копания Allseas приостановила прокладку газопровода.

Ранее британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода. По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию», в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Сергей Калашников увидел выгоду для России от противоречий между Штатами и Европой по поводу трубопровода. Он пояснил, что между ними ведётся игра, в которой газопровод является козырем в руках Вашингтона. По мнению парламентария, это является показателем того, что Москва тоже является участником этой игры, чем следует воспользоваться и сыграть на противоречиях.