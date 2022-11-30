В Совете предпринимателей объяснили закрытие торговых центров в России Член Совета предпринимателей Климов: ТЦ в России закрываются из-за недостатка бизнесменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причинами закрытия торговых центров в России являются недостаток предпринимателей в стране и их нежелание вести бизнес в легкой промышленности, рассказал «Радио 1» член Совета предпринимателей Москвы Олег Климов. По его словам, предпринимателей в этой области не поддерживают, а потому собственникам нет смысла развивать эту сферу. Помимо того, у россиян низкая покупательская способность, добавил эксперт.

Подобный бизнес не поддерживают, это немодно и неприбыльно. Собственникам нет смысла его развивать. В нашей стране маленькая покупательская способность, у граждан нет ни желания, ни денег, — отметил Климов.

Специалист уточнил, что с 2008 года объем продаж в торговых центрах упал втрое. Эксперт заявил, что господдержка нужна торговым центрам не только для поддержки розничной торговли в стране, но и для создания рабочих мест.

Здания торговых центров зимой служат для людей местом для прогулок, поэтому очень важно отреагировать на проблему, пока большинство ТЦ не закрылось, — предупредил Климов.

Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский ранее сообщил, что на сегодня в России в банкротном и предбанкротном состоянии находится не менее 200 торговых центров. В ближайшем будущем эта цифра может увеличиться на 70–100 объектов.