В Совбезе назвали регионы — лидеры по преступлениям в сфере нацпроектов

https://static.news.ru/photo/66ddf632-06d6-11eb-b4a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, какие регионы попали в число лидеров по количеству преступлений при выполнении национальных проектов.

Во время выступления в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в регионах Сибирского федерального округа, одной из главных тем которого стали меры по борьбе с правонарушениями при выполнении нацпроектов в СФО, он сообщил, что всего в округе было выявлено 29 подобных преступлений, в числе которых шесть связаны с коррупцией.

Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях, — цитирует Патрушева «Интерфакс».

Нацпроекты являются программой федерального масштаба, которая рассчитана на 2019–2024 годы. В качестве основных направлений выбраны: «Человеческий капитал» — включающий такие сферы, как здравоохранение, образование, демография и культура; «Комфортная среда» — безопасность и качество дорог, жильё и экология; «Экономический рост» — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.

Ранее NEWS.ru писал, что российский кабмин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву совместно с другими ведомствами и министерствами проанализировать нормы законодательства в сфере развития конкуренции, осложняющие своевременную реализацию нацпроектов и программ.