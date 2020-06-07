В СФ предложили возобновить производство Ту-334 из-за проблем с SSJ 100

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов хочет предложить возобновить производство пассажирского самолёта Ту-334 для внутренних рейсов в связи с техническими проблемами с Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Письмо с предложением в ближайшее время будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину.
Об этом со ссылкой на копию письма сообщает ТАСС.
Прошу рассмотреть предложения о возобновлении производства самолёта Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности, — говорится в документе.
По словам сенатора, характеристики SSJ 100 ограничивают их эксплуатацию на различных региональных аэродромах. Кроме того, для локализации их производства необходима реализация программы импортозамещения комплектующих.
Проблемы с организацией сервисного обслуживания самолётов связаны с жёсткой конкуренцией, подчеркнул Кутепов.
Как ранее писал NEWS.ru, «Аэрофлот» запустил меньшее число рейсов на начало июня, чем планировалось ранее. Так, в Санкт-Петербург назначено 59 рейсов в неделю вместо 70 запланированных и действовавших 42 в мае.
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