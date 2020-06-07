В СФ предложили возобновить производство Ту-334 из-за проблем с SSJ 100

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Член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что Германия предала Евросоюз, не отказавшись от сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Так он прокомментировал сообщения о готовящихся в США новых санкциях против газопровода.

Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России, — сказал политик в интервью Daily Express....