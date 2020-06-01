«Аэрофлот» скорректировал планы по увеличению полётов на лето

«Аэрофлот» запустил меньшее число рейсов на начало июня, чем планировалось ранее. Так, в Санкт-Петербург назначено 59 рейсов в неделю вместо 70 запланированных и действовавших 42 в мае.
В Анапу будут летать 20 самолётов в неделю вместо 22 запланированных и семи майских. В Сочи назначено 19 рейсов в неделю взамен 14 майских и 26 запланированных,
В Симферополь планировалось запустить 83 рейса вместо 34 майских, но пока назначено 64. В Калининград количество рейсов хотели увеличить с 14 до 24. Предполагалось, что компания к лету нарастит количество полётов на юг, но «Аэрофлот» скорректировал свои планы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый замминистра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько распорядился выделить 7,89 миллиарда рублей группе «Аэрофлот» для частичного возмещения расходов, связанных с пандемией COVID-19.
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