«Аэрофлот» скорректировал планы по увеличению полётов на лето

https://static.news.ru/photo/231f4e0c-a478-11ea-874e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» запустил меньшее число рейсов на начало июня, чем планировалось ранее. Так, в Санкт-Петербург назначено 59 рейсов в неделю вместо 70 запланированных и действовавших 42 в мае.

В Анапу будут летать 20 самолётов в неделю вместо 22 запланированных и семи майских. В Сочи назначено 19 рейсов в неделю взамен 14 майских и 26 запланированных, сообщается на сайте компании. В Краснодар и Минеральные воды — по 26 вместо 14 и 30 и 28 соответственно.

В Симферополь планировалось запустить 83 рейса вместо 34 майских, но пока назначено 64. В Калининград количество рейсов хотели увеличить с 14 до 24. Предполагалось, что компания к лету нарастит количество полётов на юг, но «Аэрофлот» скорректировал свои планы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый замминистра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько распорядился выделить 7,89 миллиарда рублей группе «Аэрофлот» для частичного возмещения расходов, связанных с пандемией COVID-19.