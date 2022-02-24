В Сбербанке прокомментировали информацию о запрете валютных операций

В Сбербанке опровергли появившееся ранее сообщение об ограничениях на валютные операции, пишет РИА Новости. Ранее на сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что банк включен в санкционный список США, запрещающий проводить операции с валютой.

Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности, — прокомментировали в банке.

Ранее высокопоставленный чиновник администрации США сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае «вторжения» России на Украину. Совокупные активы этих двух банков составляют почти $750 млрд. Представитель администрации заявил, что ни одно финансовое учреждение РФ не находится в безопасности, пока существует вероятность продолжения «вторжения» России на Украину.

Санкции на сегодня введены против Александра Бортникова и его сына Дениса (заместителя президента — председателя правления ВТБ), Сергея Кириенко и его сына Владимира (генерального директора VK), Петра Фрадкова (главы ПСБ) и их родственников, уточнил американский чиновник. Как сообщается в пресс-релизе американского Минфина, ограничения нацелены на людей из «ближайшего окружения» президента Владимира Путина. В США заблокировано всё имущество вышеуказанных лиц и доли в имуществе, также запрещены любые операции с этими активами.