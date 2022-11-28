В России за год подорожали газировка и энергетические напитки Исследование: газировка за год подорожала в России на 16%, энергетики — на 3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с января по октябрь 2022 года газированные напитки выросли в стоимости в среднем на 16% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а энергетики — на 3%. Такие данные со ссылкой на анализ системы сервисов «Контур.Маркет» приводит РИА Новости. Для подсчета данных использовалась информация чеков на продажу напитков по всей России со 100 тысяч точек продаж.

По сравнению с прошлым годом россияне стали пить меньше газировки: продажи в штуках упали на 11%. Можно предположить, что это связано с уходом зарубежных брендов, например, Coca-Cola и Pepsi. Еще одна причина — это рост цен. В 2022 году средняя цена увеличилась на 16% и теперь составляет 75 рублей за штуку, — рассказала эксперт компании Оксана Кобзева.

Она отметила, что в категории энергетических напитков ситуация иная. Продажи в штуках здесь выросли на 12% а подорожание составило всего 3% и составляет в среднем 230 рублей за единицу товара.

Эксперт также напомнила, что с 1 июля 2023 года в России вводятся акцизы на сахаросодержащие напитки, газировка с энергетиками подпадают под их действие. Акцизный сбор составит 7 рублей за литр. Кобзева подсчитала, что сбор акцизов, на основании данных за 10 месяцев 2022 года, с продаж газированной воды может составить около 1 млрд рублей, а с продаж энергетиков — около 100 млн рублей.

Подакцизными будут считаться напитки, изготовленные на основе питьевой или минеральной воды с содержанием более 5 граммов углеводов на 100 миллилитров напитка при объемной доле этилового спирта до 1,2%. Предполагается, что новый акцизный сбор даст в бюджет государства дополнительно порядка 35 млрд рублей в год.

Под акциз не подпадают специализированная и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков, а также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить минимальные розничные цены на игристое вино в 1,4 раза — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно документу, предлагаемое увеличение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.