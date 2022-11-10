Госдума приняла во втором и третьем чтениях бюджетообразующий закон, который в том числе вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. Акциз начнут собирать с июля 2023 года. Под него подпадут напитки, содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров напитка.
При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%. Под акциз не подпадают специализированная и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков, а также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.
Алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5%, а также виноградного, пивного, плодовое, медовое и иное сусло, квас тоже не подпадают под действие акциза.
Ранее Министерство финансов России предложило повысить минимальные розничные цены на игристое вино в 1,4 раза — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно документу, предлагаемое увеличение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.