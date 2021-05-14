В России введут в оборот более 13 млн га сельхозземель

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что госпрограмма для решения вопроса об эффективном использовании сельхозземель утверждена правительством, пишет ТАСС.

Как уточняется, проект рассчитан на 10 лет. На его реализацию планируется потратить более 530 млрд рублей.

Программа предполагает создание базы данных о земельных участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в оборот. Сбор соответствующих данных уже начался. Реализация проекта позволит начать использовать свыше 13 млн га земли.

Кроме того, программа подразумевает развитие мелиоративного комплекса. Специалисты будут осушать участки, высаживать лесозащитные полосы, бороться с эрозией и опустыниванием земель и не только.

В стране не должно быть заброшенных, ненужных участков, границы которых даже не определены, - подчеркнул Мишустин.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко попросила в этом году выделить дополнительные 6 млрд рублей на госпрограмму комплексного развития сельских территорий. Как уточняется, 2 млрд рублей пойдёт на сельскую ипотеку.