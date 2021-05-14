В России введут в оборот более 13 млн га сельхозземель

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что госпрограмма для решения вопроса об эффективном использовании сельхозземель утверждена правительством, пишет ТАСС.
Как уточняется, проект
Программа предполагает создание базы данных о земельных участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в оборот. Сбор соответствующих данных уже начался. Реализация проекта позволит начать использовать свыше 13 млн га земли.
Кроме того, программа подразумевает развитие мелиоративного комплекса. Специалисты будут осушать участки, высаживать лесозащитные полосы, бороться с эрозией и опустыниванием земель и не только.
В стране не должно быть заброшенных, ненужных участков, границы которых даже не определены, - подчеркнул Мишустин.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко попросила в этом году выделить дополнительные 6 млрд рублей на госпрограмму комплексного развития сельских территорий. Как уточняется, 2 млрд рублей пойдёт на сельскую ипотеку.