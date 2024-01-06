В России впервые создали методику выявления финансовых преступлений без ЦБ МВД впервые подготовило критерии выявления финансовых преступлений без ЦБ

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В РФ впервые выработали критерии выявления незаконной экономической деятельности без привлечения специалистов Центробанка, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России. Представители ведомства подчеркнули, что инновационная методика расследования финансовых преступлений уже полностью готова.

Впервые в рамках экспертной деятельности выработаны критерии, по которым возможно квалифицировать деятельность субъекта экономики как незаконную без привлечения специалистов Банка России, — подчеркнули собеседники агентства.

Банк России высоко оценил результаты проведенной научно-исследовательской работы и подготовленные методические рекомендации, отметили в МВД. Там добавили, что среди преступлений, которые теперь будут успешно выявляться с помощью новой методики, числятся интернет-проекты, основанные на криптовалюте.

Кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев ранее сообщил, что финансовые пирамиды используют в своей деятельности обещания неких сверхдоходов, значительно выше рыночных. Аналитик объяснил увеличение числа финансовых пирамид в России их мнимой привлекательностью для людей, находящихся в неустойчивом положении. Сегодня такие проекты, как правило, маскируются под какие-либо сверхдоходные предприятия, например золотые прииски, а также производства неких инновационных материалов или электроники, уточнил Беляев.

До этого в Москве арестовали предпринимательницу Валерию Федякину, известную как Битмама. Она занималась работой с криптообменниками, получая от клиентов наличные и обещая вывести деньги в другом государстве с доплатой. Предполагается, что Федякина хотела организовать финансовую пирамиду, нажиться на ней и уехать. Ей приписывается воровство на $150 млн.