В России спрогнозировали рекордный рост безработицы

https://static.news.ru/photo/89989678-9c00-11ea-a9b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России. По данным ведомства, по итогам 2020 года показатель увеличится до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года.

Согласно основным параметрам сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 годы, уже в будущем году уровень безработицы снизится до 5,4%. В 2022-м ожидается показатель в 4,9%, в 2023 году — 4,7%, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее директор НИИ «Управление цифровой трансформацией экономики» Государственного университета управления Николай Кузнецов сообщил, что в результате финансового кризиса по итогам 2020 года доходы населения могут снизиться примерно на четверть. С учётом сравнительного анализа фактического товарооборота, среднего уровня занятости и зарплаты в 2019 году он предрёк потери ВВП на уровне 5%. При существенном осложнении ситуации этот показатель может увеличиться до 9,6%.