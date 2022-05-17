В России сантехника подорожала до 70%

Фото Semen Likhodeev/Russian Look

Сантехника в России подорожала до 70% за февраль — апрель. Больше всего в цене выросли смесители, раковины, унитазы в сегменте эконом, пишет РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex.

Большой дефицит сантехники наблюдается в премиум-сегменте. Китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, которая связан с уходом европейских компаний, и поднимают цены на свои товары.

Позиции премиум-класса выросли на 5–25%. Душевые кабины, ванны, комплектующие и душевое оборудование выросли в цене на 30–70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полотенцесушители поднялись в цене на 20%, аксессуары для санузлов подорожали до 40%. Важными факторами в этом эксперты называют сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья.

Ранее генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун заявил, что керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25–30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции. Он добавил, что сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники.