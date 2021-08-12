В России резко вырос рынок онлайн-кинотеатров

В первом полугодии рынок онлайн-кинотеатров в России показал стремительный рост. Выручка этого сегмента за шесть месяцев 2021-го превысила 18 млрд рублей (совокупная прибыль составила 18,3 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический отчёт агентства «ТМТ Консалтинг».

Отмечается, что при сохранении текущей динамики по увеличению спроса на онлайн-сервисы, предлагающие гостям для просмотра профессиональный контент, по итогам 2021 года следует ожидать двукратного роста рынка — до 39 млрд рублей.

По мнению аналитиков, ситуация с возросшим интересом зрителей к нетрадиционным кинотеатрам обусловлена предоставлением платформами эксклюзивного контента, а также укреплением привычки граждан платить за просмотр картин.

По итогам первого полугодия онлайн-кинотеатры получили 16,3 млрд рублей выручки благодаря пользовательским платежам, ещё 2 млрд видеосервисам принесла реклама, говорится в отчёте агентства. Лидером рынка стал ivi, на втором месте оказался онлайн-кинотеатр «КиноПоиск». В топ-4 также вошли Okko и Megogo, занявшие третье и четвёртое места соответственно.

Ранее cтало известно о старте съёмок российского сериала для онлайн-кинотеатра Netflix с Фёдором Бондарчуком в одной из главных ролей. В основе проекта «Анна К» лежит сюжетная линия романа Льва Толстого «Анна Каренина». Разница состоит в том, что действие произведения перенесут из второй половины XIX века в современную Россию.