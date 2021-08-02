Названы города с самым дорогим разливным пивом

Средняя стоимость разливного пива в России в июне подорожала на 9% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные IT-компании «Эвотор».

Отмечается, что средняя цена разливного алкогольного напитка в июне составила 107 рублей, в то время как год назад литр пива стоил 98 рублей. Лидером среди российских городов по данному показателю стала Москва — 214 рублей. Однако, по мнению экспертов, столь высокая разница объясняется большим присутствием в линейке крафтового пива.

На второй строчке в этом списке оказалась Новосибирская область со средним ценовым показателем в 144 рубля. При этом наиболее востребованным у жителей региона стало пиво за 80 рублей.

Тройку же самых «дорогих» городов по этому показателю замкнул Санкт-Петербург, где жители в среднем платят за напиток 134 рубля с наиболее востребованной ценой в 80 рублей. Четвёртое место в списке занял Воронеж, где средняя стоимость пива составила 73 рубля (при наиболее востребованной у населения в 60 рублей).

Рекорд же по литражу установили в Иркутской области. Там средний объём покупки разливного пива составил три литра (при среднем показателе по России в два литра).

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн назвал безопасный в жару алкоголь. По его словам, к таковым напиткам можно отнести пиво с крепостью на более пяти объёмных процентов или разведённое водой белое вино с добавлением лимона.