В России резко подорожала похоронная продукция

Производители похоронной продукции подняли цены на свои изделия. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что производители гробов предупредили ритуальные агентства о повышении цен на 30–60%. Так, с начала августа стоимость стандартного гроба составила 9,2 тысячи рублей. Для сравнения, в прошлом месяце эти показатели не достигли отметки в 7 тысяч рублей.

Более же дорогие образцы в августе подорожали с 15 тысяч рублей до 20–25 тысяч. По словам главы похоронного бюро «Журавли» Ильи Болтунова, cтоль сильный рост цен специалисты зафиксировали впервые за последние 10 лет. Кроме того, на 10–20% выросли в цене и деревянные кресты.

Об увеличении стоимости гробов также предупредили и на подмосковном предприятии «Фаворит», занимающемся производством похоронной продукции. По словам представителя компании, стоимость гробов в среднем выросла на 30%. В свою очередь цены на необработанную древесину поднялись вдвое из-за предстоящего запрета на экспорт.

Подорожала и другая похоронная атрибутика, включая металлические ограды, кресты и памятники. По словам Болтунова, цена на металл для оград выросла с 40–45 тысяч рублей до 110 тысяч за одну тонну с начала года.

Ранее представитель ритуального бизнеса Борис Якушин рассказал, как россияне распоряжаются останками близких, а также о связанных с этим курьёзах. По его словам, каждый третий родственник не забирает прах.