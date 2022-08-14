В России прогнозируют рекордный урожай зерновых Эксперты ИКАР спрогнозировали в 2022 году рекордный урожай зерновых в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн, о таких прогнозах в интервью ТАСС сообщил директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, 95 млн тонн из них — это пшеница.

Рекордно высокий, около 145 млн тонн всего, а пшеницы — 95 млн [тонн]. Это будет абсолютный рекорд, — сказал Рылько.

Он ответил, что для такого урожая серьезным возможным риском может стать поздняя уборка. По словам ученого, из-за возможного ухудшения погоды в Центральной части России и Поволжья может быть потеряна часть урожая, а также возможно снижение его качества.

В июне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 млн тонн. Тогда он отметил, что это станет «одним из лучших результатов в истории страны».

Ранее руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов заявил, что к настоящему времени российские аграрии собрали 78 млн тонн зерна и тем самым обеспечили продовольственную безопасность страны. Он добавил, что погодные условия и другие сложности не оказывают существенного влияния на темпы уборки урожая.