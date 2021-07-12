В России предложили ввести новую плату за проезд для фур

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Россия сейчас тратит на борьбу с коронавирусом в среднем около 3,6 млрд рублей в день. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате «Открытого диалога», сообщает РИА Новости.

В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей. Сейчас при особой ситуации при всплеске — 3,6 млрд в день, — сообщил он....