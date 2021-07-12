В России предложили ввести новую плату за проезд для фур
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:04, 19 октября 2021
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил рассмотреть введение платы за проезд фур по трассам регионального значения. Это связано с тем, что водители используют их вместо федеральных, где действует система «Платон». Об этом Шохин сообщил на заседании президиума Госсовета по стратегии развития транспортной отрасли, передаёт «Интерфакс».
Во-первых, введение такой платы должно быть правом субъектов Федерации, не должно внедряться в обязательном порядке. Должны быть, видимо, альтернативные бесплатные дороги, и тарифы не должны быть завышенными, иначе большегрузы не дойдут до региональных дорог, и система может не сработать, — заявил он.
Шохин добавил, что регионы должны будут выполнять встречные обязательства по качеству автодорог.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит Московской области 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, у региона существует потребность в дополнительных финансах.