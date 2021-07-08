В России предложили ввести лицензию на пиво

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил URA.RU, что в России необходимо ввести лицензию на продажу пива.

Он отметил , что сейчас пиво является самым продаваемым алкогольным напитком в стране, при этом к нему не применяется система лицензирования.

То есть любой может где угодно продавать пиво. Для этого лицензия не нужна. Это же неправильно. Пивная продукция обязана лицензироваться, — считает Хамзаев.

Он уверен, что введение лицензирования на данный напиток никак не скажется на его стоимости, однако повысит качество. Кроме того, это позволит пополнить бюджет за счёт собираемости акциза и поможет систематизировать работу этого рынка.

Хамзаев также призвал производителей пива перестать запугивать людей повышением цен. По его словам, таким образом действуют и представители табачной индустрии. Они пользуются социальными фобиями для того, чтобы заработать больше денег и меньше платить государству.

Ранее в Ассоциации производителей пива (АПП) заявили, что введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию в России может привести к росту её стоимости для покупателей на 5–10%.