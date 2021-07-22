В России предложили создать биржу для малых и средних предпринимателей

Отдельную биржу для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также специальный институт поддержки для стартапов предложил создать в России Центр стратегических разработок (ЦСР). Об этом пишут «Известия».

Альтернативная биржа, по мысли представителей ЦСР, будет иметь низкий объём торгов и более доступные условия для листинга ценных бумаг. Такой подход, предположительно, даст возможность создать конкурентные условия для всех эмитентов различных отраслей.

Также ЦСР предлагает создать отдельный институт, способный брать на себя риски по наиболее перспективным проектам, используя особые методы поддержки стартапов — беззалоговые кредиты, специфические долговые инструменты — и сопровождать их до момента превращения в устойчивые платёжеспособные компании.

В Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что небольшие компании в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» имеют доступ к рынку через «Сектор роста» на Мосбирже, потому в министерстве не видят необходимости создавать дополнительную биржу.

Ранее стало известно, что в России закрылось полмиллиона ИП. Эксперты утверждают, что вслед за малым начнет ликвидироваться и средний бизнес.