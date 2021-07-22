В России предложили создать биржу для малых и средних предпринимателей

Отдельную биржу для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также специальный институт поддержки для стартапов предложил создать в России Центр стратегических разработок (ЦСР). Об этом пишут «Известия».
Альтернативная биржа, по мысли представителей ЦСР, будет иметь низкий объём торгов и более доступные условия для листинга ценных бумаг. Такой подход, предположительно,
Также ЦСР предлагает создать отдельный институт, способный брать на себя риски по наиболее перспективным проектам, используя особые методы поддержки стартапов — беззалоговые кредиты, специфические долговые инструменты — и сопровождать их до момента превращения в устойчивые платёжеспособные компании.
В Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что небольшие компании в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» имеют доступ к рынку через «Сектор роста» на Мосбирже, потому в министерстве не видят необходимости создавать дополнительную биржу.
Ранее стало известно, что в России закрылось полмиллиона ИП. Эксперты утверждают, что вслед за малым начнет ликвидироваться и средний бизнес.