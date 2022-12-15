В России появится список непродовольственных товаров первой необходимости Минпромторг занялся уточнением перечня непродовольственных товаров первой необходимости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Минпромторг приступил к разработке списка непродовольственных товаров первой необходимости. Впервые такой список пытались составить в 2020 году во время пандемии, на тот момент в него включили 23 товара, пишут «Известия».

В «пандемийный» список вошли свечи, спички, средства гигиены, зоотовары. Сейчас в правительстве работают над составлением более долговечного перечня. В первую очередь этот список необходим для распределения поддержки между отечественными производителями.

Федеральная антимонопольная служба считает, что перечень может стать полезным и для стабильного ценообразования на розничном рынке. На данный момент ФАС разрабатывает постановление, которое позволит регионам заключать соглашения с торговыми сетями и фиксировать их наценки на социально значимые товары.

Специалисты антимонопольной службы отмечают, что сейчас государство может контролировать стоимость только базового набора продуктов. Если законом будет установлен аналогичный перечень непродовольственных товаров, то наценку можно будет снижать и на них. При этом эксперты не исключают, что такие договоры с торговыми сетями могут нанести вред конкуренции на рынке.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский сообщил, что наценки на социально значимые товары в российских сетях снизились с 22% до 6%. Он отметил, что принимаются меры для снижения цен на лекарства: так, по его оценкам, на половину позиций из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) цена упала на 30%.