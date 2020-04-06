В России подорожали термометры и лекарства

https://static.news.ru/photo/ce806e42-780f-11ea-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские термометры и ряд лекарственных препаратов подорожали в рознице. Об этом сказано в материалах Росстата.

По данным ведомства, ртутные градусники в марте стали дороже на 3,2% по сравнению с февралём, а электронные — на 1,4-2,5%.

Помимо этого, как следует из статистических материалов, выросли в цене линекс — на 4,2%, левомеколь — на 3,5%. Дороже стали троксерутин, сульфацетамид, алмагель, метамизол натрия, нимесулид, лоратадин, таурин, а также комбинированные анальгетики, гепарин натрия, валокордин, валидол, йод — на 1,4-2,5%.

Среди медицинских услуг на 1,1% увеличились цены за первичный приём у специалиста и физиотерапевтическое лечение, на 0,9% — первичный осмотр у стоматолога и удаление зуба.

Кроме того, на 1,0% подорожали ветеринарные услуги.