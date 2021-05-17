Аналитики предсказали России рекорд по вводу жилья

Текущий год может стать рекордным по темпам запуска многоквартирных жилых проектов. К такому мнению пришли аналитики «Дом.РФ», сообщает РБК.
Так, в апреле 2021 года в России было
Застройщики позитивно оценивают экономическую ситуацию и ожидают устойчивого спроса на свои проекты, — говорится в документе.
Кроме того, число недавно начатых новых многоквартирных проектов в России превысило объёмы ввода жилья в эксплуатацию. Аналитики полагают, что такие тенденции связаны с подогретым ипотечными программами высоким спросом на жильё и постепенным восстановлением экономики в стране.
Ранее глава Почта Банка Дмитрий Руденко заявил, что растущий спрос на загородные дома в связи с пандемией коронавируса и переходом людей на удалённую работу приведёт к буму индивидуального домостроения в России.