Аналитики предсказали России рекорд по вводу жилья

https://static.news.ru/photo/c69add3a-b70f-11eb-b4bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Текущий год может стать рекордным по темпам запуска многоквартирных жилых проектов. К такому мнению пришли аналитики «Дом.РФ», сообщает РБК.

Так, в апреле 2021 года в России было введено в эксплуатацию проектов на 4,4 млн кв. м. Такой показатель на 113% больше прошлогоднего. При сохранении темпов к концу года суммарный объём запусков составит 47 млн кв. м и на 8 млн кв. м превысит объёмы ввода в 2020 году.

Застройщики позитивно оценивают экономическую ситуацию и ожидают устойчивого спроса на свои проекты, — говорится в документе.

Кроме того, число недавно начатых новых многоквартирных проектов в России превысило объёмы ввода жилья в эксплуатацию. Аналитики полагают, что такие тенденции связаны с подогретым ипотечными программами высоким спросом на жильё и постепенным восстановлением экономики в стране.

Ранее глава Почта Банка Дмитрий Руденко заявил, что растущий спрос на загородные дома в связи с пандемией коронавируса и переходом людей на удалённую работу приведёт к буму индивидуального домостроения в России.