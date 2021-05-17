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Экономика

Аналитики предсказали России рекорд по вводу жилья

15:42, 17 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Текущий год может стать рекордным по темпам запуска многоквартирных жилых проектов. К такому мнению пришли аналитики «Дом.РФ», сообщает РБК.

Так, в апреле 2021 года в России было введено в эксплуатацию проектов на 4,4 млн кв. м. Такой показатель на 113% больше прошлогоднего. При сохранении темпов к концу года суммарный объём запусков составит 47 млн кв. м и на 8 млн кв. м превысит объёмы ввода в 2020 году.

Застройщики позитивно оценивают экономическую ситуацию и ожидают устойчивого спроса на свои проекты, — говорится в документе.

Кроме того, число недавно начатых новых многоквартирных проектов в России превысило объёмы ввода жилья в эксплуатацию. Аналитики полагают, что такие тенденции связаны с подогретым ипотечными программами высоким спросом на жильё и постепенным восстановлением экономики в стране.

Ранее глава Почта Банка Дмитрий Руденко заявил, что растущий спрос на загородные дома в связи с пандемией коронавируса и переходом людей на удалённую работу приведёт к буму индивидуального домостроения в России.

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