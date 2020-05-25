В России отказались от временных деклараций на вывоз древесины из ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/0cbb61f8-9f16-11ea-9032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В правительстве РФ приняли решение отказаться от временных таможенных деклараций на вывоз древесины и изделий с территорий Европейского экономического союза. Постановление «О случае, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется» подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили представители пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко со ссылкой на её слова.

Документ вступит в силу спустя 30 суток с момента обнародования. Решение о снятии временных таможенных деклараций, согласно постановлению правительства, коснулось товаров, которые классифицируются в группе 44 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Как отметила Абрамченко, решение правительства РФ было принято в рамках реализации комплекса мер по обеспечению контроля за оборотом древесины. Вице-премьер подчеркнула, что кабмин ведёт последовательную работу по «обелению» рынка и постепенно ликвидирует различные правовые «лазейки» в нём, в числе которых — возможность для экспортёров скорректировать объёмы поставки товаров.

Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объёмы реально вывозимых из страны лесоматериалов, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Абрамченко.

Как ранее писал NEWS.ru, лидеры стран ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, однако решили отправить их на доработку.

Решение было принято во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Документ планируется доработать с учётом предложений сторон.