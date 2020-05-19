Лидеры ЕАЭС решили доработать стратегию развития интеграции до 2025 года

https://static.news.ru/photo/9cd08242-99bb-11ea-834a-fa163e074e61_660.jpg На заседании Высшего Евразийского экономического совета (в формате видеоконференции). Фото: kremlin.ru

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, однако решили отправить их на доработку.

Решение было принято во время заседания Высшего евразийского экономического совета. Документ планируется доработать с учётом предложений сторон.

По словам председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, в ходе переговоров и подготовки стратегии на различных уровнях возник широкий разброс мнений. Рассматривались не только вошедшие в документ вопросы, но и ряд других.

То, что удалось согласовать, — это компромисс, — цитирует БелТА Мясниковича.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидерам ЕАЭС необходимо согласовать вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа.