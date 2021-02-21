Таможня опровергла информацию о дефиците цветов в России

https://static.news.ru/photo/8550b790-747b-11eb-a63d-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сообщения о нехватке цветов перед весенними праздниками не соответствуют действительности, а на таможне нет никаких задержек. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

По словам таможенников, у добросовестных импортёров нет никаких трудностей на рынке.

Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами «серых схем» по ввозу цветов, — отметили в ФТС.

Там уточнили, что таможня оформляет грузы без задержек, несмотря на увеличившиеся перед 8 Марта объёмы.

Цветы в Россию идут в основном через Белоруссию, которая является их основным поставщиком в РФ. Чаще всего это реэкспорт из Нидерландов. Через белорусскую территорию этот деликатный товар поставлять выгодно, так как в республике нет НДС на ввоз цветов.

Поводом для комментария таможенников стали сообщения в СМИ о том, что перед 8 Марта в России букет цветов может стать настоящим дефицитом и вместо того, чтобы потратить от 700 до 1000 рублей, российским мужчинам придётся выложить 1500, а то и 2000 рублей.

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