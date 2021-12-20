В России назвали способ развития сельского хозяйства

Одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций в российское сельское хозяйство является аквапоника — инновационное и экологичное направление, которое может значительно увеличить доступность качественной органической пищи для населения. Об этом пишет общественный деятель Дмитрий Давыдов в проекте «20 идей по развитию России» .

Аквапоническое производство основано на симбиозе растений и водных организмов. В качестве питания для растений используются отходы жизнедеятельности рыб, а растения, в свою очередь, очищают воду для рыб. Весь процесс очистки и переработки происходит естественным путём в замкнутом цикле. Благодаря такой системе производитель получает сразу два вида продуктов, существенно сокращая расходы на ведение хозяйства.

Эта технология уже давно используется в азиатских странах, но массовый промышленный характер аквапоника приобрела лишь в XXI веке. На современных аквапонных фермах выращиваются все виды зелени, китайская капуста, томаты, перец, лук, огурцы, дыни, бобовые культуры и другие виды растений совместно с тилапией, форелью, окунем, карпом, сомом, треской, а также пресноводными раками, креветками и мидиями.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

По словам Давыдова, аквапоника имеет массу преимуществ по сравнению с традиционным сельскохозяйственным производством. Так, этот метод позволяет производить в восемь раз больше продукции на одном квадратном метре, потребляя при этом до 85% меньше воды. В аквапонике не используются искусственные удобрения, пестициды, гербициды, гормоны и антибиотики. Схема выращивания исключает заражение рыб и растений болезнями, которые передаются через почву. Аквапонные фермы могут работать круглый год в любых климатических условиях, а возможность расположения ферм в непосредственной близости от городов снижает логистические расходы и обеспечивает возможность доставки свежей продукции конечному потребителю в кратчайшие сроки.

В 2013 году Департамент сельского хозяйства США инициировал масштабное исследование коммерческого аквапонического производства. Результаты статистического анализа показали, что фермеры, для которых аквапоника является основным источником дохода, ожидаемо получат в пять раз больше прибыли, чем работники сельского хозяйства, не сделавшие упор на этот метод. Специалисты предсказывают стремительный рост рынка аквапоники на 12,8% в год: с 668 миллионов долларов в 2019 году до 1,37 миллиарда в 2025 году.

Необходимость развития сельского хозяйства стала очевидной после того, как из-за пандемии COVID-19 обострилась угроза глобального голода, ООН обозначила пять стратегических направлений по преодолению продовольственного кризиса, отмечает Давыдов.

По его мнению, в России необходимо установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются исследованиями и разработкой технологии аквапоники, производством, установкой и обслуживанием оборудования для аквапонных ферм. Это послужит стимулом отечественным компаниям к популяризации этого метода среди владельцев сельских хозяйств, считает общественник.

Рабочие ухаживают за растениями в теплице на аквапонической ферме BIGH в Брюсселе Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

Масштабное внедрение этой технологии позволить производителям увеличить прибыль, а потребителям — получить продукцию более высокого качества. Также автор проекта подчёркивает, что поддержка инновационных методов сельскохозяйственного производства в долгосрочной перспективе окажет положительное воздействие на окружающую среду. Однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства, отмечает Дмитрий Давыдов.