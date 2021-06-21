В России начали экспортировать зерно с рекордной скоростью

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Показатель экспорта за июнь в России может стать рекордным и достичь 2,7 млн тонн зерна, включая 2,4 млн тонн пшеницы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз «Совэкон».

Так, за первую половину июня страна экспортировала 1,13 млн тонн зерна, включая 1,09 млн тонн пшеницы. Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что за месяц отгрузки могут достичь 2,7 млн тонн зерна, включая 2,4 млн тонн пшеницы. В таком случае показатель может стать рекордным.

Отмечается, что предыдущий максимум был замечен в 2018 году, тогда Россия экспортировала 2,15 млн тонн зерна. Аналитики считают, что такой рост экспорта связан со снижением пошлины и отложенным исполнением старых контрактов.

Ранее сообщалось, что рост цен на удобрения приведёт к дефициту пшеницы. Соответствующие жалобы в Министерство сельского хозяйства направили администрации Краснодарского и Ставропольского краёв.