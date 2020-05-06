В России на треть сократились поступления налогов

https://static.news.ru/photo/43aea306-8f9d-11ea-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поступления налогов в Российской Федерации в апреле сократились на 30%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин РФ утвердит решение о годовой рассрочке для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса малых и средних компаний по налогам, уплата которых была ранее отложена на шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек.

По оценке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, от введения ограничений пострадали около 90% работающих в России предпринимателей. «Большая четвёрка» бизнес-объединений направила премьер-министру письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу.