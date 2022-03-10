В России на 15% упал спрос на новостройки

Спрос на жильё в России с 5 марта начал снижаться, заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, обращения за покупкой первичного жилья сократились на 15%, вторичного — на 12%, сообщают «Известия».

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев подтвердил тенденцию, пояснив, что в нынешних условиях такой процесс является неизбежным.

Рынок был сильно перегрет ещё в 2021 году. За два года цены на жильё в России в среднем выросли примерно на 60%. И те люди, которые хотели вложиться в недвижимость, в том числе с использованием льготных ипотечных программ, уже сделали это, — рассказал Апрелев.

Издание приводит данные «ЦИАН», согласно которым, в городах-миллионниках в среднем на вторичном рынке число просмотров объявлений с 5 марта снизилось на 15%, а на первичном — на 10%.

Предварительно можно говорить об уменьшении интереса к покупке жилья в регионах, считает независимый эксперт рынка недвижимости Наталья Медникова. Однако она уточнила, что ситуация не касается Москвы, где спрос остаётся на прежнем уровне.

Ранее стало известно, что стоимость первичного жилья в РФ в январе 2022 года увеличилась на 44% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. По данным «Авито Недвижимости», средняя цена одного квадратного метра в крупнейших городах страны составила 135,6 тысячи рублей. По данным «ЦИАН.Аналитики», в январе стоимость «квадрата» в новостройке достигла 118,4 тысячи рублей, что на 32% выше уровня 2021 года.