Недвижимость в январе в России подорожала на 44%

Стоимость первичного жилья по итогам января 2022 г увеличилась на 44% по сравнению с аналогичными показателями в январе прошлого года. Цена за один квадратный метр в крупнейших городах России выросла и составила максимальную сумму в 135 000 рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Другие цифры изданию озвучили в «ЦИАН.Аналитике»: так, январяские цены текущего года за «квадрат» в новостройке составили 118 400 руб, что на 32% выше уровня 2021 года.

Рост ставок по ипотеке, постепенное сворачивание специальных программ по дополнительному субсидированию ставок банками и застройщиками стимулировали многих покупать как можно быстрее, пока «всё» не подорожало,— подчеркнул руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

В сравнении с ценами декабря прошлого года аналитики отмечают рост цены на недвижимость в России только на 2%. Сильнее всего, на 7%, стоимость выросла в Челябинске — до 71 000 руб за квадратный метр первичного жилья. По 6% роста показали Санкт-Петербург и Казань (179 300 руб и 140 300 руб соответственно). В столице новостройки увеличились в стоимости в среднем на 1%, сейчас цена составляет до 305 500 руб за «квадрат».

Эксперты считают, что данный рост цен является результатом традиционно высоких продаж в декабре, а также и влиянием на рынок внешних факторов.

Ожидается, что уровень цен на первичнм рынке жилья постепенно стабилизируется. Прогнозируется, что по итогам уровень роста не превысит 12-14%.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготную ипотеку. Депутат предлагает создать такой вид кредитования для покупки вторичного жилья.