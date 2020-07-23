В России может появиться 13%-ный налог на роботов, работающих вместо людей

https://static.news.ru/photo/55d27ca0-cd60-11ea-83b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Руководитель АНО «Институт прогрессивного образования» Анна Маркс сообщила, что организация предложила Минфину РФ облагать налогом, равным 13% НДФЛ, использование роботов вместо человеческой рабочей силы.

Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определённой профессии, но установить точный размер отчислений можно будет только после всеохватывающей общественной дискуссии, — привели слова Анны Маркс «Известия».

Она пояснила, что роботы и роботизированные технологии постепенно заменяют людей во многих профессиональных сферах. Сейчас роботы и искусственный интеллект используют уже не только на промышленных предприятиях, но и во многих других сферах.

По словам Анны Маркс, в ближайшие 10–15 лет роботы могут заменить около 20 млн российских работников во многих распространённых сферах трудовой деятельности. Роботизированные технологии могут заменить продавцов, кассиров, работников из банковской сферы, экскурсоводов, а также охранников.

Чтобы избежать рисков безработицы, уже сейчас предложено ввести механизмы, которые помогут защитить людей из перечня уязвимых профессий. Предполагается, что средства, полученные с налогов, будут направлены в «Фонд переподготовки уязвимых профессий».

Как сообщили «Известия», инициативу «Института прогрессивного образования» уже одобрили в «Деловой России», Общественной палате РФ, а также в комитете по бюджету и налогам Госдумы.

В Минфине РФ отметили, что пока не получили предложение «Института прогрессивного образования», однако уверили, что автоматизация полностью не заменит людей. В ведомстве сообщили, что с развитием технологий, появляются новые профессии и даже целые отрасли.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин РФ планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году.