В России начали исчезать газетные киоски

В 2020 году количество киосков с прессой в России уменьшилось на 11% впервые за пять лет. Об их постепенном исчезновении сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Союз предприятий печатной индустрии.
По подсчётам объединения, к концу 2020 года в России
Организация поясняет, что рентабельность бизнеса упала в период пандемии коронавируса. Союз просит Минцифры и Минпромторг России поддержать отрасль и создать так называемый координационный совет при министерстве для решения вопросов, связанных с поддержкой распространения прессы. Кроме того, вице-президент ГИПП Александр Оськин для увеличения трафика предлагает разрешить продажу в газетных киосках табачных изделий, слабоалкогольных напитков и продуктов.
Ранее Почта России объявила о снижении подписки на печатные издания во втором полугодии 2020 года на 10%. Причиной всему — сокращение доходов населения и повышение цен на доставку прессы на дом из-за роста почтовых тарифов.