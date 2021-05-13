В России начали исчезать газетные киоски

https://static.news.ru/photo/9da4306a-b486-11eb-97b8-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В 2020 году количество киосков с прессой в России уменьшилось на 11% впервые за пять лет. Об их постепенном исчезновении сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Союз предприятий печатной индустрии.

По подсчётам объединения, к концу 2020 года в России работали 14,9 тысячи киосков. Таким образом, один киоск приходится почти на 10 тысяч жителей страны. Отмечается, что в исследовании учитывались киоски и павильоны, у которых печатные издания заняли более 50% в обороте.

Организация поясняет, что рентабельность бизнеса упала в период пандемии коронавируса. Союз просит Минцифры и Минпромторг России поддержать отрасль и создать так называемый координационный совет при министерстве для решения вопросов, связанных с поддержкой распространения прессы. Кроме того, вице-президент ГИПП Александр Оськин для увеличения трафика предлагает разрешить продажу в газетных киосках табачных изделий, слабоалкогольных напитков и продуктов.

Ранее Почта России объявила о снижении подписки на печатные издания во втором полугодии 2020 года на 10%. Причиной всему — сокращение доходов населения и повышение цен на доставку прессы на дом из-за роста почтовых тарифов.