В Москве стремительно вырос спрос на офисы

Объём сделок с офисами в Москве по итогам текущего года может составить 1,2-1,3 млн квадратных метров, включая аренду и продажу помещений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента офисной недвижимости консалтинговой компании JLL Алексея Ефимова.

Он отметил, что к концу 2021 года спрос на офисные пространства может составить 1 млн, но не стал исключать ещё более оптимистичных показателей. По его словам, эти цифры свидетельствуют о живом состоянии рынка деловой недвижимости в столичном регионе.

В первом полугодии в Москве купили и арендовали более половины от запланированных показателей — 644 тысячи квадратных метров. По сравнению с цифрами за аналогичный период прошлого года прирост составил 170 тысяч, отмечают в JLL.

При этом в Москве продолжается рост ввода в эксплуатацию новых офисных помещений. По итогам первого полугодия застройщики сдали 446 тысяч квадратных метров, за первые шесть месяцев 2020-го была введена только 61 тысяча. Большинство московских офисов (85%) строится под конечного пользователя.

Ранее сообщалось, что цена одного квадратного метра в новостройках старой Москвы без учёта элитного сегмента впервые превысила отметку в 300 тысяч рублей и составила 301,9 тысячи. При этом на рынке столичной недвижимости эксперты наблюдают постепенное снижение темпов роста стоимости жилых площадей.