В Приморье взлетели цены на обувь, бытовую технику и химию

Правительство Приморья сообщило о жалобах о стороны населения на резкий рост цен на обувь, бытовую технику и химию. В регионе накануне начала работать горячая линия, куда люди могут сообщить о фактах завышения цен, сообщает пресс-служба администрации области.

По информации Министерства промышленности и торговли Приморского края, за сутки на номер горячей линии поступило 33 звонка от приморцев. В основном люди жалуются на необоснованно высокие цены на обувь, бытовую технику и химию, — сказано в сообщении.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин отметил, что его ведомство постоянно мониторит цены и по случаям резкого завышения материалы направляются в антимонопольную службу. В частности, УФАС уже принимает меры в отношении одного из участников рынка, поднявшего цены на бытовую технику.

Ранее торговая сеть DNS заявила о повышении цен до 30%. Об этом сообщил директор сети Дмитрий Алексеев. После того, как этим фактом заинтересовалась антимонопольная служба, Алексеев сразу сообщил о снижении цен по ряду позиций товаров.