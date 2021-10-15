В правительстве допустили рекордный товарооборот между РФ и США в 2021 году

Товарооборот между Россией и США по итогам 2021 года может достичь рекордных объёмов. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук после визита в Вашингтон. Его слова приводит ТАСС.

У нас с января по июль товарооборот составил $19,8 млрд, и это рекордная цифра. Мы можем до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно, — сообщил вице-премьер.

Оверчук также добавил, что рост товарооборота между двумя странами в текущем году составил 40%.

По мнению вице-премьера, такая ситуация говорит о взаимной заинтересованности американского и российского бизнеса в совместной работе.

Алексей Оверчук рассказал, что в РФ из США в основном ввозятся автомобили, летательные аппараты и электроника, а из нашей страны на экспорт отправляются металлы и сырьевые товары в целом.

Ранее сообщалось, что вице-премьер правительства России Алексей Оверчук возглавил российскую делегацию на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Свой диалог с первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерман, который продлился около часа и проходил без участия журналистов, вице-премьер оценил на отлично. Из итогового сообщения американского дипломатического ведомства следует, что переговоры коснулись экономического взаимодействия двух стран, в рамках которого Госдеп волнует «справедливое отношение к компаниям США», проблем энергетической безопасности Европы, а также аспектов соблюдения Парижских соглашений по климату.