В ПФР рассказали об увеличении пенсий россиян

https://static.news.ru/photo/7f09f6ae-1fe8-11eb-96bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует рост пенсий в 2021–2023 годах. Уже в ближайший год пенсии увеличатся на несколько процентов.

Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей, — цитирует Life планы ПФР.

Согласно им, пенсии станут индексировать на процент, больший, чем ожидаемая инфляция в РФ. В 2021 году этот показатель составит 6,3%, в 2022 — 5,9%, а в 2023 пенсии вырастут на 5,6%. Повышение обещается только неработающим пенсионерам.

Госдума должна рассмотреть соответствующий документ ПФР во втором чтении 24 ноября. По мнению экспертов, проект утвердят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что право на досрочную пенсию в 2021 году будут иметь россияне, работающие на тяжёлом и опасном производстве. Также есть и новые категории, которым положен досрочный выход на пенсию: многодетные матери и некоторые предпенсионеры. Кроме того, работники металлургических, машиностроительных, химических производств и горнодобывающей отрасли будут иметь такое право.