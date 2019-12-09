https://static.news.ru/photo/e683862c-1a69-11ea-b4fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько СМИ разместили информацию, что пожилые люди старше 80 лет были приглашены для личной явки в отделение Пенсионного фонда для подтверждения своего права на получение пенсии.

Как сообщает « Российская газета », в ПФР это объяснили необходимостью проверить пенсионеров, которые не получают деньги лично.

Это связано с тем, что выплату можно оформить разными способами, например, переводом на банковскую карту или получением наличными от почтальона.

Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств, — сказали в ПФР.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст. Она объяснила это тем, что 65-летние люди работают и не хотят терять работу.