Несколько СМИ разместили информацию, что пожилые люди старше 80 лет были приглашены для личной явки в отделение Пенсионного фонда для подтверждения своего права на получение пенсии.
Как сообщает «
Это связано с тем, что выплату можно оформить разными способами, например, переводом на банковскую карту или получением наличными от почтальона.
Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств, — сказали в ПФР.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст. Она объяснила это тем, что 65-летние люди работают и не хотят терять работу.
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