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В ОПЕК оценили перспективы спроса на нефть до конца 2021 года

14:33, 12 августа 2021
В ОПЕК оценили перспективы спроса на нефть до конца 2021 года Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press
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Рост спроса на нефть продолжится до конца текущего года и составит, по предварительной оценке, 6 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчёта ОПЕК за август.

Отмечается, что несмотря на улучшение основных макропрогнозов, ожидание организации по поводу дальнейшего роста спроса осталось на прежнем уровне. Спрос на природное сырьё до конца текущего года восстановится от кризисного влияния и поднимется до отметки в 96,6 млн баррелей в сутки (б/c).

В свою очередь аналогичные показатели в следующем году ориентировочно составят 3,3 млн б/c, подчеркнули в ОПЕК. По прогнозам специалистов, во второй половине 2022-го мировой спрос на нефть перешагнёт отметку в 100 млн б/c.

В организации также предрекли улучшение ситуации с распространением коронавирусной пандемии за счёт улучшенных методик лечения заболевания, а также высоких темпов вакцинации. Основными же драйверами увеличения нефтедобычи, по оценке экспертов, останутся Россия, Канада и Китай.

Ранее сообщалось, что Вашингтон призовёт страны ОПЕК+ увеличить объёмы нефтедобычи. Сотрудники американской администрации на этой неделе провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран по этому вопросу.

Такое решение было обусловлено недостаточными темпами наращивания добычи природного ресурса в условиях «критически важного момента глобального восстановления».

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