CNBC: Вашингтон призовёт страны ОПЕК+ увеличить нефтедобычу

Администрация США призовёт страны — участницы ОПЕК+ увеличить объёмы нефтедобычи. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что сотрудники американской администрации президента Джозефа Байдена на этой неделе провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.

В частности, в Вашингтоне сочли недостаточными темпы наращивания нефтедобычи (на 400 тысяч баррелей ежемесячно), о которых участники ОПЕК+ договорились в середине июля. В США призвали нарастить ещё больше сырьевую добычу в условиях «критически важного момента глобального восстановления».

Ранее сообщалось, что в июле Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 100%. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в настоящее время на внутреннем рынке отсутствует изменчивость в динамике по нефтедобыче.

В то же время он выразил уверенность в том, что Россия сможет нарастить объёмы добычи нефти в следующем месяце. По его словам, августовские показатели смогут достигнуть отметки в 100 тысяч баррелей в сутки.