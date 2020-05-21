В Nissan планируют уволить тысячи сотрудников из-за снижения прибыли

https://static.news.ru/photo/38c311e2-9c00-11ea-bb41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christiane Raatz/Global Look Press

Руководство японского концерна Nissan Motor намерено уволить свыше 20 тысяч сотрудников в связи с падением прибыли, вызванным ограничениями из-за пандемии COVID-19.

В первую очередь сокращения коснутся тех, кто работает на предприятиях компании в европейских и развивающихся странах. В частности, может быть окончательно закрыт завод в Барселоне. Он рассчитан на выпуск 200 тысяч автомобилей ежегодно, однако в 2019 году здесь была произведена только четвёртая часть от этого объёма.

В течение полутора лет, к 2022 году, руководство Nissan предполагает сократить объём своих производственных мощностей по всему миру на 20%. Кроме того, планируется реструктурировать производство в Японии, сообщает агентство Kyodo.

Ранее NEWS.ru писал, что Nissan приостановил из-за коронавируса работу завода в Испании, прервав контракты с несколькими тысячами работников. Кроме того, временно были остановлены пять предприятий в США и одно в Великобритании.