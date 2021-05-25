В Москве не осталось квартир дешевле 200 тысяч рублей за квадратный метр

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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы по итогам апреля 2021 года превысила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчёт компании «Метриум».

Это произошло впервые за всю историю наблюдений, — подчёркивают аналитики.

Речь идёт о проектах массового сегмента. Так, наиболее низкая цена «квадрата» в 210 тысяч рублей наблюдается в Юго-Западном административном округе. В Северо-Восточном этот показатель составляет 218 тысяч рублей, а в Юго-Восточном — 225 тысяч рублей.

Наиболее высокие цены замечены в ВАО, СЗАО и ЗАО, где данные значения достигли 248 тысяч рублей, 254 тысяч рублей и 259 тысяч рублей соответственно. В среднем, за месяц средняя цена выросла на 4%.

Уточняется, что средняя стоимость квартиры в столице составляет 12,28 млн рублей, годом ранее этот показатель был равен 10,98 млн рублей. При этом средняя площадь сократилась с 58,5 кв.м. до 52,5 кв.м, также уменьшилось предложение — в массовом сегменте сейчас в продаже всего 10 тысяч квартир.

Ранее сообщалось, что квартиры в Москве рекордно подорожали. Так, их средняя стоимость на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы в I квартале текущего года выросла на 24,4%.