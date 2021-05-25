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Экономика

В Москве не осталось квартир дешевле 200 тысяч рублей за квадратный метр

16:49, 25 мая 2021

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы по итогам апреля 2021 года превысила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчёт компании «Метриум».

Это произошло впервые за всю историю наблюдений,подчёркивают аналитики.

Речь идёт о проектах массового сегмента. Так, наиболее низкая цена «квадрата» в 210 тысяч рублей наблюдается в Юго-Западном административном округе. В Северо-Восточном этот показатель составляет 218 тысяч рублей, а в Юго-Восточном — 225 тысяч рублей.

Наиболее высокие цены замечены в ВАО, СЗАО и ЗАО, где данные значения достигли 248 тысяч рублей, 254 тысяч рублей и 259 тысяч рублей соответственно. В среднем, за месяц средняя цена выросла на 4%.

Уточняется, что средняя стоимость квартиры в столице составляет 12,28 млн рублей, годом ранее этот показатель был равен 10,98 млн рублей. При этом средняя площадь сократилась с 58,5 кв.м. до 52,5 кв.м, также уменьшилось предложение — в массовом сегменте сейчас в продаже всего 10 тысяч квартир.

Ранее сообщалось, что квартиры в Москве рекордно подорожали. Так, их средняя стоимость на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы в I квартале текущего года выросла на 24,4%.

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