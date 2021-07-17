В России закрылось максимальное число ИП за последние восемь лет

С начала 2021 года в России прекратили существование 545,8 тысячи индивидуальных предприятий. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, и является максимальным показателем за последние восемь лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Рост числа закрывающихся ИП был зафиксирован во всех регионах России. В тройке лидеров оказались Чечня, Дагестан и Чукотка, где данный показатель оказался в 3,5, 3,3 и 2,5 раза соответственно выше, чем годом ранее.

Большинство ИП (51,4%) закрывались по собственной инициативе. Ещё 47,1% были исключены из реестра по решению регистрирующего органа из-за непредоставления отчётности, задолженностей в бюджет или просрочки патента.

В то же время во всех регионах, за исключением Чукотки, отмечен и рост предпринимательской активности. Чаще всего новые ИП регистрировались в Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Туве. В этих республиках рост числа ИП в первой половине 2021 года составил в 2,3 и 2,1 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, количество россиян, желающих заняться бизнесом, не уменьшилось. Согласно проведённому в мае исследованию, открыть своё дело в ближайшее время планировали 13% опрошенных россиян.