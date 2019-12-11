Мониторинг Минприроды по реализации реформы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) выявил в ряде субъектов России критическую ситуацию. В ведомстве считают, что проблемы в работе региональных операторов могут обернуться полной остановкой вывоза мусора. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службы Минприроды России. Опасение у ведомства вызывает также проблема неплатежей за вывоз ТКО со стороны юридических лиц: уровень неплатежей составляет на данный момент порядка 70%. Опрошенные эксперты прогнозируют, что уже в будущем году около 30–40% мусорных операторов ждёт банкротство.

В этой связи в целях повышения финансовой устойчивости регоператоров Минприроды предложило субъектам РФ «инициировать информационную кампанию, направленную на увеличение собираемости платежей <...>., а также ликвидировать задолженность бюджетных учреждений».

Кроме того, Минприроды рекомендует провести работу по выявлению скрытых потребителей и оценить адекватность существующих нормативов накопления ТКО, рассмотреть возможность компенсации выпадающих доходов регоператоров.

Такие предложения были сформулированы в письме на имя глав субъектов РФ от имени министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

В нём он предупредил о необходимости принять «исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу ТКО по вине региональных операторов». Особое внимание министр поручил уделить тем регионам, где уже фиксируются проблемы с утилизацией отходов.

Недопустимо, когда спор хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всём городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения, — подчеркнул Кобылкин.

В случае досрочного прекращения деятельности регионального оператора, в том числе в случае его отказа от осуществления деятельности, федеральный закон «Об отходах производства и потребления» наделяет субъекты правом привлекать к оказанию услуги лицензированные муниципальные или государственные предприятия.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меры поддержки

На сегодняшний день 16 регионов ещё не перешли на новую систему обращения с отходами. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), наиболее критическая ситуация складывается во Владимирской, Курганской и Ульяновской областях, Еврейской автономной области, Камчатском, Краснодарском и Хабаровском краях. Есть угроза того, что этим регионам не удастся внедрить новый порядок утилизации отходов до 1 января 2020 года. На этот случай РЭО готовит дорожную карту взаимодействия по всем регионам, где остаются риски неперехода на новую систему обращения с отходами.

Для перехода регионам нужно выполнить весь регламент необходимых административных действий, который заключается в разработке территориальной схемы, объявления конкурса по выбору регионального оператора. Со своей стороны РЭО продолжает внимательно мониторить ситуацию в регионах и деятельность региональных операторов в каждом субъекте. <...> Если мы видим риски в отношении конкретного регоператора, предлагается перечень мероприятий по нормализации его работы, — сказал врио гендиректора РЭО Сергей Королёв.

Подводные камни мусорной реформы

Причина потенциальных банкротств регоператоров и кризис с неплатежами состоит в том, что мусорная реформа ещё слишком молода — ей всего один год, объяснил гендиректор мусороперерабатывающей компании «БС Энерго» и бизнес-посол «Деловой России» Михаил Замарин.

В неуспехах региональных операторов аналитик не видит ничего пугающего, ведь «всё печально было изначально»: «то, что происходит, нормально и ожидаемо, то, что не справились с поставленными KPI, также было прогнозируемо, и то, что головы летят, — вполне предсказуемо». Дело в том, пояснил он, что перескочить с процесса закапывания 95% ТКО на полную сортировку в одночасье не получится, поскольку данный процесс занимает длительное время.

По словам Замарина, у этой реформы несколько подводных камней. Осложняется всё тем, говорит эксперт, что на региональных операторов легла нагрузка взимания платежей с населения, платить которое за вывоз мусора отказывается. Второе — отсутствие мотивации у операторов, «потому что вся прибыль с продажи вторсырья юридически будет сначала погашаться в пользу тарифов».

Если в неэффективную систему утилизации ТКО не будет внесено существенных изменений в ближайшие месяцы, то, по его мнению, российские регионы ждёт первая большая волна банкротств мусорных операторов.