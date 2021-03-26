В Минфине политику ЦБ назвали крушением надежд россиян

https://static.news.ru/photo/f38152ee-8e32-11eb-8f71-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Повышение Банком России ключевой ставки стало крушением надежд для многих людей. Такое мнение высказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

В ходе выступления на конференции Ассоциации банков России он сравнил решение регулятора о росте ставки до 4,5% с холодным душем. По его словам, многие эксперты до этого «не верили в сигналы».

Есть такое психологическое состояние под названием denial (отрицание): человек видит, что что-то, наверное, будет, но не хочет верить. Колоссальное количество людей, с которым я общался в течение этого года, <...> говорили, что ставка 4,25% forever (навсегда), — приводит слова Моисеева РБК.

Замглавы Минфина поблагодарил Центробанк за принятое решение, так как оно позволит людям «встряхнуться» и понять, что «вообще никто не шутит», а значит, и дальнейшее повышение возможно.

Замглавы Минфина напомнил, что рассуждая о «нормализации процентной политики», всегда говорилось о ключевой ставке на уровне 5–6%. Не принимать это во внимание было ошибочным решением, подчеркнул он.

19 марта, как писал NEWS.ru, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — с 4,25% до 4,5% годовых. Это произошло впервые с декабря 2018 года. Кроме того, регулятор не исключил её дальнейшее повышение.