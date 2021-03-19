Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

https://static.news.ru/photo/61928c5a-88a5-11eb-bbad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — с 4,25% до 4,5% годовых. Это произошло впервые с декабря 2018 года. Кроме того, регулятор не исключил её дальнейшее повышение.

Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,50% годовых. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, — говорится в сообщении ЦБ.

Специалисты отметили, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление говорят о необходимости возвращения к «нейтральной денежно-кредитной политике». Регулятор прогнозирует, что в этом случае годовая инфляция «вернётся к цели Банка России», то есть составит порядка 4% в первой половине следующего года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. По оценкам на 15 марта, годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8%.

При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, — сообщили в пресс-службе регулятора.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, планируется провести 23 апреля.

Как писал NEWS.ru, большинство российских банков не планируют в ближайшее время повышать ставки по вкладам. Вместе с тем некоторые из них намерены предложить клиентам весенние акции, заявили представители кредитных организаций. В частности, Альфа-Банк, ОТП и Россельхозбанк повысили ставки уже в феврале. О существующем «вкладе с повышенной ставкой» также заявил банк «Открытие», однако там не уточнили, когда появилось это предложение для клиентов. Не собираются в ближайшее время повышать проценты по основным вкладам банки «Русский Стандарт», РНКБ, «Зенит», «Ак Барс», СМП банк и «Уралсиб». Там это объясняют тем, что ныне существующие предложения вполне соответствуют рынку.

При этом представители банковского сообщества не исключают, что ставки по вкладам в течение года будут плавно расти. Это будет связано с вероятным решением Банка России о завершении периода смягчения денежно-кредитной политики.