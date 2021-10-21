В Минэнерго рассказали, на какой срок России хватит запасов угля

Россия располагает запасами угля, которых при существующем уровне добычи хватит более чем на 300 лет. Об этом РИА Новости рассказал глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников. Он также отметил, что добыча угля в текущем году выросла по сравнению с прошлым.

Запасы угля в России превышают 400 миллиардов тонн. Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи — приблизительно на 350 лет, — сказал собеседник агентства.

Мочальников рассказал, что рост добычи угля в настоящее время составляет 9%, но по итогам 2021 года он будет чуть ниже — порядка 6% относительно 2020 года. В 2022-м ожидается, что рост добычи составит более 1,5% к 2021-му.

Ранее в администрации президента заявили, что рекордно высокие цены на уголь, составляющие $200 за тонну, сохранятся до марта 2022 года, а затем начнут снижаться. При этом экспорт угля из России в этом году вырастет только на 6% и составит 225 млн тонн. В прошлом году Россия сохранила третье место в рейтинге крупнейших мировых экспортёров угля, уступив Австралии и Индонезии.