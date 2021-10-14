Чиновники назвали сроки падения цен на уголь

В администрации президента России предсказали сроки начала падения цен на уголь. По прогнозу помощника главы администрации президента Анатолия Яновского, цены на уголь, достигшие рекордных $200 за тонну, останутся высокими до марта 2022 года. Но экспорт угля из России в этом году вырастет лишь на 6%, до 225 млн тонн, пишет РБК.

О сохранении высоких цен и спроса на уголь до марта 2022 года Яновский сообщил в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя». Он также отметил, что в этом году Россия экспортирует 225 млн тонн угля, причём не только в Европу, но также в Китай и Индию. В прошлом году Россия сохранила третье место после Австралии и Индонезии в рейтинге крупнейших мировых экспортёров угля.

У нас сейчас большие отгрузки идут из порта Тамань в Индию, чего не было в прошлом году, — пояснил чиновник.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что европейские энергокомпании вынуждены просить Россию увеличить поставки угля на фоне рекордно высоких цен на газ. 60% российского угля производится в Кемеровской области: как подтвердил губернатор региона Сергей Цивилев, поставщикам угля приходят запросы продать его на экспорт даже по предоплате, но возможности по увеличению экспорта ограничены пропускными способностями РЖД. Между тем цена на российский энергетический уголь в портах Балтии к середине октября увеличилась до рекордных $200 за тонну против чуть более $63 за тонну в январе этого года.



Участники рынка ожидают, что цены останутся высокими в ближайшие месяцы, так как основные объёмы до конца года уже распроданы, а Китай и Индия столкнулись со значительной нехваткой угля в преддверии зимнего сезона. В Китае уголь подорожал из-за ужесточения национальных экологических стандартов и сокращения импорта ввиду карантинных мер, а безветренная погода в Европе привела к снижению ветряной генерации и росту спроса на традиционные источники топлива.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что на цену угля сильно влияют котировки на рынке природного газа. В случае мягкой зимы в Европе или полноценного запуска газопровода «Северный поток — 2» цены на газ могут вернуться к нормальному для Европы уровню. В этом случае уголь может подешеветь и ранее марта следующего года.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что поставки угля из России в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Партнёры из ЕС также интересовались увеличением поставок угля и газа из России, однако напрямую в Минэнерго не обращались.